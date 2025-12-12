Україна отримала від Світового банку $290 мільйонів на підтримку бізнесу

Україна отримала від Світового банку $290 мільйонів у межах програми RISE, яка спрямована на підприємництво. Гроші вже надійшли до державного бюджету.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.
Фінансування стало можливим після того, як уряд виконав умови програми на 2025 рік. Зокрема, йдеться про розвиток експорту для малих і середніх підприємств, впровадження екологічних і соціальних стандартів, цифрових послуг.
У Мінекономіки кажуть, що кошти посилять бюджет і розширять підтримку підприємців і промисловості.
Програму RISE запустили після підписання угоди в листопаді 2024 року. Загальний обсяг фінансування — $681 мільйон. Торік Україна вже отримала $250 мільйонів за цією ж програмою.
RISE є частиною плану економічного відновлення України. Програма покликана підтримати щонайменше 20 тисяч малих і середніх підприємств до 2027 року.
- У лютому 2025 року Світовий банк заявив, що вартість відновлення України від наслідків вторгнення Росії за 2024 рік зросла на 8% — з $486 мільярдів до $524 мільярдів.