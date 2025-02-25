Світовий банк збільшив суму, необхідну на відновлення України

Вартість відновлення України від наслідків вторгнення Росії за останній рік зросла на 8% — з $486 мільярдів до $524 мільярдів.
Такі дані наводить Світовий банк в останньому звіті.
У Світовому банку наголошують, що це сума станом на 31 грудня 2024 року. Вона у 2,8 рази перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2024 рік.
Прямі збитки, завдані житловому фонду та інфраструктурі, становлять приблизно $176 мільярдів. Найбільше постраждали:
- житловий сектор (понад $57 мільярдів, або 33% від загальної суми збитків);
- транспортний сектор (понад $36 мільярдів, або 21%);
- енергетика і видобувна промисловість (понад $20 мільярдів, або 12%);
- торгівля і промисловість (понад $17 мільярдів, або 10%).
За поточними оцінками, 13% всього житлового фонду України було пошкоджено або зруйновано — йдеться про 2,5 мільйона домоволодінь. В енергетичному секторі кількість пошкоджених або зруйнованих обʼєктів зросла на 93%, включно з інфраструктурою виробництва, передачі та розподілу електроенергії.
Серед усіх секторів найбільшої шкоди було завдано в Донецькій, Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Київській областях. Збитки в цих регіонах перевищують $127 мільярдів, або 72% від загальної суми збитків.
Із загальної суми довгострокових потреб у реконструкції та відновленні найбільші потреби припадають на:
- житловий сектор (майже $84 мільярди, або 16% від загальних довгострокових потреб);
- транспортний сектор (майже $78 мільярдів, або 15%),
- енергетика і видобувна промисловість (майже $68 мільярдів, або 13%),
- торгівля і промисловість (понад $64 мільярди, або 12%),
- сільське господарство (понад $55 мільярдів, або 10%).
У Світовому баку зазначили, що лише витрати на розчищення та утилізацію завалів у всіх секторах сягають майже $13 мільярдів.