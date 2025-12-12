Дрони ГУР атакували російський літак Ан-26 і радари ППО в окупованому Криму

Українські дрони вдарили по російському військово-транспортному літаку Ан-26 і по двох радіолокаційних системах окупантів у Криму.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Безпілотники атакували літак Ан-26 у той момент, коли окупанти готувались до зльоту — влучили в лівий турбогвинтовий двигун. Через це він не зміг злетіти.

У ранковому зведенні Генштабу теж йшлося про знищений літак, але там не уточнили, який саме.

Крім того, дрони ГУР спалили дві дороговартісні радіолокаційні системи росіян в окупованому Криму — РЛС «Небо-М» та заховану в купол РЛС 64Н6Е, яка слугувала «очима» ворожим комплексам С-300 та С-400.