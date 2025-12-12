Українські військові атакували два російські судна в Каспійському морі. Допомогли повстанці

Сили спеціальних операцій ЗСУ біля берегів Каспійського моря атакували два кораблі, які Росія використовує у військових цілях.

Про це повідомили в ССО.

Під атакою були кораблі «Композитор Рахманінов» та «Аскар-Сариджа», якими росіяни перевозять зброю і військову техніку.

Обидва судна — під санкціями США за участь у поставках військових вантажів між Іраном і РФ.

В операції військовим допомогли повстанці руху «Чорна іскра» — вони надали детальну інформацію про маршрут і вантаж російських суден.

У повстанському русі кажуть, що наслідки атаки «дуже серйозні».