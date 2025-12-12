Українські військові атакували два російські судна в Каспійському морі. Допомогли повстанці

Сили спеціальних операцій ЗСУ біля берегів Каспійського моря атакували два кораблі, які Росія використовує у військових цілях.
Про це повідомили в ССО.
Під атакою були кораблі «Композитор Рахманінов» та «Аскар-Сариджа», якими росіяни перевозять зброю і військову техніку.
Обидва судна — під санкціями США за участь у поставках військових вантажів між Іраном і РФ.
В операції військовим допомогли повстанці руху «Чорна іскра» — вони надали детальну інформацію про маршрут і вантаж російських суден.
У повстанському русі кажуть, що наслідки атаки «дуже серйозні».
- Також цього тижня далекобійні українські безпілотники атакували російську нафтовидобувну платформу на родовищі імені Володимира Філановського в Каспійському морі. Платформа видобуває приблизно 120 тисяч барелів нафти на день, а також природний газ.