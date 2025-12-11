США погрожують санкціями Міжнародному кримінальному суду — країна хоче гарантій, що МКС не переслідуватиме Трампа

США вимагають від Міжнародного кримінального суду змінити засновницький документ таким чином, щоб суд не міг розслідувати дії президента США Дональда Трампа та його найближчих посадовців.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Якщо МКС не погодиться, Вашингтон обіцяє запровадити нові санкції — проти окремих представників суду або навіть проти МКС як установи. Американські чиновники також хочуть, щоб МКС закрив розслідування щодо дій військових США в Афганістані.

Крім цього, вони хочуть, щоб суд закрив справу проти керівництва Ізраїлю через війну в Газі. В адміністрації Трампа кажуть, що побоюються переслідування з боку МКС після завершення президентського терміну політика.

За даними Reuters, США вже ввели санкції проти девʼяти працівників МКС, серед них судді та прокурори. Але поки що Вашингтон не вдарив санкціями по самому суду — такий крок паралізував би його роботу.

За будь-які поправки до Римського статуту мають проголосувати всі країни-члени Римського статуту. Однак малоймовірно, що всі країни проголосують за це.

Міжнародний кримінальний суд — єдиний у світі, що має право та юрисдикцію переслідувати голів держав за найтяжчі злочини. МКС, серед іншого, розслідує примусову депортацію українських дітей та атаки росіян на цивільну інфраструктуру.