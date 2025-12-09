FT: Трамп призначив Зеленському новий дедлайн, щоб прийняти його «мирний план»

Сьогодні, 9 грудня, на пресконференції Зеленський заявив , що зараз над цією версією ще працюють українські і європейські радники з національної бепеки. Зокрема, доопрацьовують питання майбутнього членства України в ЄС і питання заморожених російських активів. Документ можуть передати американцям вже завтра.

Малоймовірно, що Зеленський прийме цей «мирний план». Наразі Україна і європейські партнери готуються представити власну, переглянуту версію — вона має виключати жодні угоди про передачі територій.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Україна і Росія підписали мирну угоду до Різдва. Його спецпредставник Стів Віткофф і зять Джаред Кушнер під час телефонної розмови 6 грудня передали Зеленському: в нього є лише кілька днів, щоб вирішити, чи прийняти план США, який вимагатиме поступитися Росії територією.

Мирний план для України

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. У ньому передбачалося, що Крим, а також Луганську і Донецьку області визнають де-факто російськими.

Після серії перемовин України, США та європейських партнерів у Женеві з 23 листопада американський план скоротили з 28 пунктів до 19, врахувавши українську позицію.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації на переговорах, казав, що пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні».

Також США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ, а питання територій винесли «за дужки» — їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

Чергова зустріч американської та української делегацій пройшла 30 листопада у Флориді. США представляли держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

Після зустрічі Сергій Кислиця написав, що початок переговорів у Флориді був «хорошим», і додав, що «тепла атмосфера сприяє прогресу».

Пізніше, 2 грудня, Віткофф і Кушнер поїхали до Москви на переговори з російською стороною про мирний план для України. Конкретних рішень на них не ухвалювали, хоча в РФ зустріч назвали «успішною».

Телеканал NBC з посиланням на російське джерело повідомляв, що Кремль не піде на поступки в трьох питаннях: території Донеччини, обмеження чисельності ЗСУ та міжнародне визнання захоплених Росією територій. Але Росія готова бути гнучкою в питанні заморожених в ЄС російських активів.

Після цього, 6 грудня, Зеленський провів підсумкову двогодинну телефонну розмову з представниками Трампа Віткоффом і Кушнером. За даними джерел Axios, під час розмови найскладнішими були теми територій та гарантій безпеки США для України.

На пресконференціях 8 і 9 грудня Зеленський прокоментував стан «мирного плану». Він повідомив, що американський «мирний план» скоротився з 28 до 20 пунктів — зникли «відверто не проукраїнські пункти». Залишаються питання територій, де не знайдено компромісу, питання, де потрібно залучати європейські кошти, і питання гарантій безпеки.

Наразі є три документи щодо миру. Рамковий документ з 20 пунктів — він постійно змінюється. Другий документ — про гарантії безпеки, між Україною і США та Україною і європейцями. Третій документ стосується відновлення після припинення вогню.Американці заявили, що «цього разу хочуть, щоб в Україні були реалістичні гарантії безпеки, проголосовані Конгресом», такі як 5 стаття статуту НАТО. А також щоб в України була зброя, ППО, і в разі необхідності застосовувались санкції [проти РФ].

Президент думає, що найближчими днями Україна розумітиме деталі гарантій безпеки від США. Зараз у 20-пунктному плані вони сформульовані, як аналог статті 5 статуту НАТО.