Данія скорочує фінансову підтримку України у 2026 році

Наступного року Данія виділить Україні 9,4 млрд крон ( €1,22 млрд), тоді як у 2024 році сума становила 16,5 млрд крон (€2,15 млрд), а ще раніше — майже 19 млрд крон ( €2,47 млрд).
Про це повідомляє DR.
Уряд пояснює це «стабілізацією підтримки», адже Данія вже надала найбільшу допомогу Україні у відсотках до ВВП серед усіх країн.
Український фонд, створений у 2023 році для фінансування військової допомоги, майже вичерпано. Деякі політики закликають поповнити його коштами, вже виділеними на оборону, щоб не скорочувати підтримку в критичний момент.
Водночас сусідні країни нарощують допомогу: Норвегія виділила 54,3 млрд крон (€7,06 млрд), а Швеція — понад 27 млрд крон (€3,51 млрд).
Представники уряду водночас не виключають, що Данія може виділити більше коштів, ніж зараз передбачає фонд.
- 28 листопада Данія оголосила про надання Україні 28-го пакета допомоги на близько $217 мільйонів. Загалом Данія вже виділила Україні близько $11 мільярдів допомоги.
- У жовтні країна ініціювала надання Україні понад $170 мільйонів, які є частиною великого оборонного пакета допомоги на кілька років.
- У листопаді Данія пообіцяла передати €1,3 мільйона на реконструкцію культурних пам’яток України, які знищила Росія.