Четверо чоловіків загинули від удару США по човну, який, ймовірно, перевозив наркотики

У США оперативна група «Південний спис» атакувала човен у східній частині Тихого океану — загинули четверо чоловіків.

Про це повідомило Південне командування США, передає The Gurdian.

Міністр оборони Піт Гегсет наказав оперативній групі «Південний спис» атакувати човен у східній частині Тихого океану. Розвідка буцімто підтвердила, що човен проходив транзитом по маршруту торгівлі наркотиками.

Це перший удар за майже три тижні. Кампанія проти підозрюваних у наркотрафіку триває з вересня — за цей час США здійснили 22 удари та вбили майже 86 людей.

2 вересня США завдали удару по вже підбитому човну, через це загинули двоє чоловіків, які чіплялися за уламки. За даними WP, міністр оборони Гегсет тоді наказав «убити їх всіх».

Загострення відносин між США і Венесуелою

В останні місяці відносини між Венесуелою і США значно погіршились. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Адміністрація пояснює такі кроки боротьбою з епідемією фентанілу в США — смертність, повʼязана із цим наркотиком, останніми роками значно зросла.

У листопаді США оголосили про початок військової операції біля Венесуели під назвою «Південний спис», яка спрямована на «боротьбу з наркотерористами» в Південній Америці. За даними CNN, у регіоні розгорнули понад десяток американських військових кораблів та майже 15 000 військових.

Більшість американців проти втручання. Опитування CBS News показало, що 70% респондентів не підтримують військові дії США у Венесуелі. Попри це, 22 листопада США провели найбільшу демонстрацію сили поблизу кордонів Венесуели: біля її узбережжя з’явилися винищувачі F/A-18E, B-52 і розвідувальний літак.

Адміністрація Трампа 24 листопада також визнала президента Венесуели та його уряд членами іноземної терористичної організації. Це дає США можливість запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики його політичного режиму.

Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських Збройних силах — «Картелем сонць» (Cartel de los Soles). Він займається контрабандою наркотиків до Сполучених Штатів і Європи.

СNN з посиланням на джерела 30 листопада писало, що Мадуро натякнув, що готовий зрештою піти у відставку, однак погодився зробити це не раніше ніж через 18 місяців. Білий дім наполягав на негайному усуненні.