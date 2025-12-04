Вночі українські військові атакували завод з виробництва вибухівки у Росії

У ніч проти 4 грудня Сили оборони України атакували завод «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї РФ — в одному з цехів сталась пожежа.

Це підтвердив Генштаб ЗСУ.

Підприємство може виробляти понад 1 мільйон тонн аміаку та до 1,4 мільйона тонн аміачної селітри на рік. Завод забезпечує російську армію та є одним з ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів і ракетного палива.

Українські військові атакували його принаймні двічі: 14 червня і 25 липня.

Також українські військові атакували скупчення росіян на полігоні біля Докучаєвська на окупованій Донеччині. Росіяни втратили 60 військових загиблими і пораненими.