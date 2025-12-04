ГУР знищив російський МіГ-29 у Криму

У ніч проти четверга, 4 грудня, український спецпідрозділ ГУР «Примари» знищив російський винищувач МіГ-29 на військовому аеродромі «Кача» в Криму.

Про це йдеться в заяві пресслужби ГУР у телеграмі.

Тієї ж ночі під удар потрапив і російський радіолокаційний комплекс «Іртиш» біля окупованого Сімферополя.

21 вересня «Примари» також вперше знищили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 «Чайка».

Напередодні джерела в ГУР повідомили «Бабелю», що у ніч проти 1 грудня в Росії підірвали нафтопровід «Дружба». Атака сталася неподалік села Казинські Висілки Тамбовської області. Там проходить ділянка нафтопроводу Таганрог — Липецьк.