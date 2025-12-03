Італія призупиняє участь у програмі PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Італія заявила, що наразі вважає «передчасною» участь у програмі НАТО з придбання американського озброєння для України (PURL) на тлі триваючих переговорів щодо можливого припинення вогню.

Про це повідомив міністр закордонних справ і віцепрем’єр країни Антоніо Таяні, пише Bloomberg.

«Якщо ми досягнемо угоди і бойові дії припиняться, зброя більше не буде потрібна. Натомість будуть потрібні інші речі — такі як гарантії безпеки», — заявив він.

Як зазначає агенція, його коментарі стали сигналом того, що уряд премʼєрки Джорджі Мелоні змінює підхід до підтримки України після виснаження бюджетних ресурсів та «напруги» всередині коаліції. Хоча Рим запевняє, що й надалі підтримуватиме Київ, Італія стала першою країною ЄС, яка відкрито заявила про припинення постачання зброї під час переговорів про перемир’я.

Ще у жовтні Італія висловлювала готовність приєднатися до програми PURL.