Італія призупиняє участь у програмі PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Італія заявила, що наразі вважає «передчасною» участь у програмі НАТО з придбання американського озброєння для України (PURL) на тлі триваючих переговорів щодо можливого припинення вогню.
Про це повідомив міністр закордонних справ і віцепрем’єр країни Антоніо Таяні, пише Bloomberg.
«Якщо ми досягнемо угоди і бойові дії припиняться, зброя більше не буде потрібна. Натомість будуть потрібні інші речі — такі як гарантії безпеки», — заявив він.
Як зазначає агенція, його коментарі стали сигналом того, що уряд премʼєрки Джорджі Мелоні змінює підхід до підтримки України після виснаження бюджетних ресурсів та «напруги» всередині коаліції. Хоча Рим запевняє, що й надалі підтримуватиме Київ, Італія стала першою країною ЄС, яка відкрито заявила про припинення постачання зброї під час переговорів про перемир’я.
Ще у жовтні Італія висловлювала готовність приєднатися до програми PURL.
- PURL — це новий механізм, створений США та НАТО, який дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американської зброї та військової техніки для України через спільні внески. Суть механізму в тому, що Україна формує список пріоритетних потреб у озброєннях та боєприпасах, цей список узгоджується на рівні НАТО, після чого відбувається закупівля з коштів партнерів.
- Через PURL вже профінансували чотири пакети допомоги, що містили ракети Patriot і HIMARS, частина обладнання вже в Україні.