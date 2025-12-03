У застосунку «Укрзалізниці» вже можна купити квитки за програмою «3 000 км Україною»

У застосунку «Укрзалізниці» у середу, 3 грудня, зʼявилася можливість купити квитки за програмою «3 000 км Україною».

Про це компанія повідомила в Telegram.

На початковому етапі програма зосереджена на маршрутах до і з прифронтових міст. Перші маршрути за цією програмою поїдуть 5 грудня. Для того щоб купити квиток, потрібно встановити або оновити застосунок та обрати маршрут.

Компанія уточнила, що на цю програму не виділяють додаткові кошти з держбюджету, а використовують «компенсатори», щоб «Укрзалізниця» отримала й додатковий дохід.

За даними «Укрзалізниці», за першу годину програму активували вже понад 30 тисяч українців, купивши тисячу квитків. Найпопулярнішими стали рейси із Запоріжжя та Харкова.

Квиток можна оформити лише на себе та на свою дитину. Оформити його на дорослих родичів чи друзів неможливо.

Діти старше 5 років теж отримують власні 3 000 км. Для цього вони мають бути додані в акаунт дорослого у «Дії» — туди треба завантажити свідоцтво про народження дитини.

За програмою доступні місця в плацкарті, купе, регіональних поїздах та другому класі «Інтерсіті». Вона покриває лише вартість проїзду. Постіль, чай, перевезення тварин, багажу та інші додаткові сервіси оплачуються окремо.

3 000 кілометрів не обовʼязково використовувати у грудні 2025 року. Найбільшу кількість місць «Укрзалізниця» пропонуватиме в січні, лютому, жовтні та листопаді.

Невикористаний залишок від 3 000 кілометрів згодом можна буде конвертувати в бонусні «обіймашки» у програмі лояльності «Укрзалізниці» — «Залізні друзі».