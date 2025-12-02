Reuters: Трамп дав Мадуро тиждень для виїзду з Венесуели перед тим, як закрити повітряний простір над країною

Президент США Дональд Трамп у листопаді подзвонив президенту Венесуели Ніколасу Мадуро. Він запропонував йому виїхати з країни під гарантіями безпеки США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Лідери держав зідзвонилися 21 листопада і говорили менш ніж 15 хвилин. Джерела стверджують, що Мадуро заявив про готовність залишити Венесуелу за умови повної юридичної амністії для себе і своєї родини.

Він також вимагав скасувати всі американські санкції проти себе і понад сотні венесуельських посадовців, яких Вашингтон звинувачує у корупції, порушенні прав людини та наркоторгівлі.

Крім того, Мадуро просив припинити розгляд його справи в Міжнародному кримінальному суді та пропонував, щоб тимчасовий уряд країни до проведення нових виборів очолила віцепрезидентка Делсі Родрігес.

Більшість його вимог Трамп відхилив, але погодився гарантувати безпечний виїзд для Мадуро та його сім’ї, давши йому тиждень на ухвалення рішення.

Термін сплив 28 листопада — наступного дня Трамп звернувся до «всіх авіакомпаній, пілотів, наркоторговців і торговців людьми» і сказав, що простір над Венесуелою і навколо неї закритий. Того ж дня Венесуела засудила слова Трампа, повідомляло Reuters.

Загострення відносин між США і Венесуелою

В останні місяці відносини між Венесуелою і США значно погіршились. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Адміністрація пояснює такі кроки боротьбою з епідемією фентанілу в США — смертність, повʼязана із цим наркотиком, останніми роками значно зросла.

У листопаді США оголосили про початок військової операції біля Венесуели під назвою «Південний спис», яка спрямована на «боротьбу з наркотерористами» в Південній Америці. За даними CNN, у регіоні розгорнули понад десяток американських військових кораблів та майже 15 000 військових.

Більшість американців проти втручання. Опитування CBS News показало, що 70% респондентів не підтримують військові дійї США у Венесуелі. Попри це, 22 листопада США провели найбільшу демонстрацію сили поблизу кордонів Венесуели: біля її узбережжя з’явилися винищувачі F/A-18E, B-52 і розвідувальний літак.

Адміністрація Трампа 24 листопада також визнала президента Венесуели та його уряд членами іноземної терористичної організації. Це дає США можливість запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики його політичного режиму.

Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських Збройних силах — «Картелем сонць» (Cartel de los Soles). Він займається контрабандою наркотиків до Сполучених Штатів і Європи.

СNN з посиланням на джерела 30 листопада писало, що Мадуро натякнув, що готовий зрештою піти у відставку, однак погодився зробити це не раніше ніж через 18 місяців. Білий дім наполягав на негайному усуненні.