Трамп заявив про закриття повітряного простору над Венесуелою

Президент США Дональд Трамп заявив про «повне закриття» повітряного простору над Венесуелою через посилення операції проти наркокартелів.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Президент звернувся до «всіх авіакомпаній, пілотів, наркоторговців і торговців людьми» і сказав, що простір над Венесуелою і навколо неї закритий.

Повітряний простір закривають на тлі військовий операції «Південний спис», про яку Трамп оголосив у листопаді. Вона спрямована на «боротьбу з наркотерористами» в Південній Америці, зокрема біля Венесуели. За даними CNN, у регіоні розгорнули понад десяток американських військових кораблів та майже 15 000 військових.

Більшість американців проти втручання. Опитування CBS News показало, що 70% респондентів не підтримують військові дії США у Венесуелі. Попри це, 22 листопада США провели найбільшу демонстрацію сили неподалік кордонів Венесуели: біля її узбережжя з’явилися винищувачі F/A-18E, B-52 та розвідувальний літак.

Що передувало?

Останніми місяцями відносини між Венесуелою і США значно погіршились. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Адміністрація пояснює такі кроки боротьбою з епідемією фентанілу в США — смертність, повʼязана із цим наркотиком, значно зросла за останні роки.

Після проголошення операції «Південний спис» адміністрація президента Дональда Трампа 24 листопада також визнала президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його уряд членами іноземної терористичної організації. Це дає США можливість запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики його політичного режиму.

Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських Збройних силах — «Картелем сонць» (Cartel de los Soles). Він займається контрабандою наркотиків до Сполучених Штатів і Європи.