Італія погодила 12-й пакет військової допомоги для України

Італія опублікувала указ про пакет військової допомоги України, який підготувала ще 14 листопада.

Про це йдеться на сайті офіційного вісника Італійської Республіки.

В Італії заявили про передачу військових засобів, матеріалів та обладнання, зазначених у секретному документі. Його розробив Генеральний штаб Збройних сил Італії.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про підготовку пакета допомоги ще 3 листопада. Конкретний вміст пакету невідомо, але Bloomberg із посиланням на джерела 24 жовтня писав, що країна передасть боєприпаси та ракети SAMP/T для систем ППО.

SAMP/T — це франко-італійський наземний зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) дальньої дії, розроблений європейським консорціумом Eurosam. Його основне озброєння — ракета Aster-30, що може вражати аеродинамічні цілі на відстані до 150 км і балістичні ракети на відстані до 25 км.