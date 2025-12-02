Італія погодила 12-й пакет військової допомоги для України

Італія опублікувала указ про пакет військової допомоги України, який підготувала ще 14 листопада.
Про це йдеться на сайті офіційного вісника Італійської Республіки.
В Італії заявили про передачу військових засобів, матеріалів та обладнання, зазначених у секретному документі. Його розробив Генеральний штаб Збройних сил Італії.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про підготовку пакета допомоги ще 3 листопада. Конкретний вміст пакету невідомо, але Bloomberg із посиланням на джерела 24 жовтня писав, що країна передасть боєприпаси та ракети SAMP/T для систем ППО.
SAMP/T — це франко-італійський наземний зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) дальньої дії, розроблений європейським консорціумом Eurosam. Його основне озброєння — ракета Aster-30, що може вражати аеродинамічні цілі на відстані до 150 км і балістичні ракети на відстані до 25 км.
- Востаннє Італія ініціювала пакет військової допомоги України у травні. До 11-го пакету ввійшла, зокрема, італійська версія гусеничних бронетранспортерів типу M113 - VCC-2 Camilino.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії Італія вже відправила Україні 11 пакетів допомоги загальною вартістю €2,5—3 мільярди. У цих поставках, зокрема, були дві батареї ракет SAMP/T.