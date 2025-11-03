Італія підтвердила підготовку 12-го пакета допомоги Україні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що його країна готує 12-й пакет військової допомоги Україні, і пообіцяв представити його незабаром.

Про це пише італійське медіа La Repubblica.

«Наша позиція щодо України не змінюється — ми продовжуємо допомагати всім, чим можемо. Ймовірно, так, ми підготуємо новий пакет, який я скоро представлю в тому ж форматі, що й інші пакети», — сказав Крозетто.

За його словами, йдеться про вже 12-й пакет допомоги Україні від Італії.

«Що стосується Patriot, надісланих Німеччиною, то ця країна їх має і може надіслати. Ми надіслали все, що мали. Допомога є секретною і вона не послаблює італійську оборону», — додав італійський міністр.