Bloomberg: Італія готує новий пакет допомоги Україні. У ньому будуть боєприпаси і ракети для SAMP/T

Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України, в якому будуть боєприпаси і ракети SAMP/T для систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Італія вже відправила Україні 11 пакетів допомоги загальною вартістю €2,5–3 мільярди. У цих поставках, зокрема, були дві батареї ракет SAMP/T.

Уряд Джорджі Мелоні також розглядає можливість збільшити витрати на оборону, скориставшись спеціальним механізмом, який дозволяють правила ЄС. Це стане можливим після завершення процедури щодо надмірного бюджетного дефіциту.

Крім того, Італія планує приєднатися до ініціативи НАТО із закупівлі американської зброї, зокрема ракет Patriot, за кошти ЄС. Суму внеску Італії поки не визначено.