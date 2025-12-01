У ПАР заарештували радіоведучу за підозрою у вербуванні чоловіків на війну проти України

Південноафриканську радіоведучу, яку підозрюють у вербуванні чоловіків для участі у війні проти України на боці Росії, відправили під варту.

Про це пише Associated Press.

39-річну радіоведучу державної радіостанції SAFM Нонкулулеко Мантулу затримали разом із чотирма чоловіками після того, як поліція отримала сигнал про можливу спробу відправити їх до російської армії.

Трьох із завербованих чоловіків затримали в аеропорту, коли вони намагалися вилетіти до Росії через Обʼєднані Арабські Емірати. За даними поліції, ще одна людина встигла виїхати після того, як її завербувала Мантула.

У ПАР участь в арміях інших держав без дозволу уряду є порушенням закону, тому всіх фігурантів залишили під вартою до слухання щодо застави.

Паралельно поліція розслідує справу, повʼязану з дочкою колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми — Дудузіле Зума-Самбудлою. Після розголосу вона склала депутатський мандат і може стати фігуранткою кримінальної справи.

Південноафриканська влада заявляє, що співпрацює з міжнародними структурами, щоб повернути громадян додому, і попереджає про шахрайські схеми в соцмережах, які обіцяють роботу або навчання в РФ.