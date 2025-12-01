Bloomberg: Індія закуповує російську нафту зі значною знижкою

Індійські державні нафтопереробні компанії Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. придбали російську нафту для поставок у січні, скориставшись знижками.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними видання, зараз знижка становить $5 за барель, тоді як місяць тому становила $3.

З урахуванням знижок і витрат на транспортування, Росія отримує в середньому близько $40–45 за барель. При цьому розрахунки проводяться в дирхамах ОАЕ та доларах США.

Ці закупівлі свідчать про обережне повернення деяких індійських нафтопереробних заводів до російської нафти, хоча загальні обсяги спотових закупівель залишаються обмеженими через санкції.

За словами джерел, загальний обсяг закупівель Індії навряд чи перевищить третину середньорічного темпу — 600 тисяч барелів на день. При цьому закупівлі підсанкційного нафтопереробного заводу Nayara Energy Ltd., частково належного «Роснафті», зазвичай становлять понад половину цього обсягу.