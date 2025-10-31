Reuters: Індійський НПЗ поновив закупівлі російської нафти

Провідний нафтопереробний завод Індії Indian Oil поновив закупівлю російської нафти, попри санкції США проти найбільших нафтогазових компаній РФ.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

За даними джерел, індійський НПЗ придбав пʼять партій російської нафти сорту ESPO з поставкою до індійського порту у грудні. Йдеться про 3,5 мільйона барелів.

Хто саме виступив у ролі продавця — джерела не уточнили. Але Reuters зазначає, що вони не підпадають під санкції США.

Раніше Indian Oil скасував сім партій російської нафти після оголошення санкцій США.

Що передувало

23 жовтня США ввели санкції проти «Роснафти» та «Лукойлу» — це дві найбільші російські нафтогазові компанії. До санкційного списку також потрапила низка їхніх дочірніх компаній. Санкції США ввели «через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу».

Після цього Reuters писало, що державні нафтові компанії Китаю призупинили закупівлі російської нафти, що перевозиться морем.

Крім того, повідомлялося, що Індія також хоче скоротити імпорт російської нафти, щоб дотримуватися американських санкцій. Разом із Китаєм вони шукають альтернативні джерела постачання — з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.

Керівник фінансового відділу Indian Oil Corp Анудж Джайн заявив, що компанія «продовжить купувати російську нафту, якщо ціни відповідатимуть санкційним умовам».