Концерт японської співачки в Китаї зупинили просто посеред пісні — причиною стала криза в японо-китайських відносинах

Японський триденний аніме-захід, який розпочався в китайському Шанхаї 28 листопада, скасували після інциденту, коли виступ японської співачки Макі Оцукі сильміць перервали посеред пісні. В Китаї зростає негативна реакція на заяви премʼєр-міністерки Японії Санае Такаїчі щодо Тайваню, тож один за одним скасовують заходи, повʼязані з Японією.

Про це пишуть The Japan Times і BBC.

Оцукі виконувала вступну пісню до відомого аніме One Piece, але посеред пісні світло та звук вимкнули. Після цього двоє членів знімальної групи поспішно вивели її зі сцени. Її агентство повідомило, що виступ довелося раптово перервати «через неминучі обставини».

Концерт японської поп-зірки Аюмі Хамасакі був запланований на суботу в Шанхаї, але його раптово скасували в пʼятницю, посилаючись на «форс-мажор». За словами людей, знайомих з цим питанням, у пʼятницю вранці йшли останні приготування до концерту. Наступного дня Хамасакі виступила на порожньому стадіоні на 14 тисяч місць.

Ця хвиля скасування зустрічей відбувається на тлі загострення дипломатичної напруженості між Пекіном і Токіо через заяви премʼєрки Японії Санае Такаїчі щодо Тайваню. Відповідаючи на запитання в парламенті минулого місяця, Такаїчі, відома як активний критик Китаю та його діяльності в регіоні, припустила, що Токіо може вжити військових дій, якщо Пекін нападе на Тайвань.

Відтоді обидві сторони висловили одна одній протести, і розкол також вплинув на повсякденне життя в обох країнах.