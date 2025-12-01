Концерт японської співачки в Китаї зупинили просто посеред пісні — причиною стала криза в японо-китайських відносинах

Японський триденний аніме-захід, який розпочався в китайському Шанхаї 28 листопада, скасували після інциденту, коли виступ японської співачки Макі Оцукі сильміць перервали посеред пісні. В Китаї зростає негативна реакція на заяви премʼєр-міністерки Японії Санае Такаїчі щодо Тайваню, тож один за одним скасовують заходи, повʼязані з Японією.
Про це пишуть The Japan Times і BBC.
Оцукі виконувала вступну пісню до відомого аніме One Piece, але посеред пісні світло та звук вимкнули. Після цього двоє членів знімальної групи поспішно вивели її зі сцени. Її агентство повідомило, що виступ довелося раптово перервати «через неминучі обставини».
Концерт японської поп-зірки Аюмі Хамасакі був запланований на суботу в Шанхаї, але його раптово скасували в пʼятницю, посилаючись на «форс-мажор». За словами людей, знайомих з цим питанням, у пʼятницю вранці йшли останні приготування до концерту. Наступного дня Хамасакі виступила на порожньому стадіоні на 14 тисяч місць.
Ця хвиля скасування зустрічей відбувається на тлі загострення дипломатичної напруженості між Пекіном і Токіо через заяви премʼєрки Японії Санае Такаїчі щодо Тайваню. Відповідаючи на запитання в парламенті минулого місяця, Такаїчі, відома як активний критик Китаю та його діяльності в регіоні, припустила, що Токіо може вжити військових дій, якщо Пекін нападе на Тайвань.
Відтоді обидві сторони висловили одна одній протести, і розкол також вплинув на повсякденне життя в обох країнах.
- Напруження в Азійсько-Тихоокеанському регіоні зростає на тлі погроз Китаю захопити Тайвань. Правляча Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю.
- За даними Міноборони Тайваню, китайські військові літаки щомісяця понад 245 разів входять у зону ППО Тайваню — ще п’ять років тому таких «візитів» було щонайбільше 10. Крім того, щомісяця фіксують приблизно 120 перетинів середньої лінії в Тайванській протоці.
- У березні 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін закликав війська Китаю готуватися до війни, а напередодні 2024 року сказав, що «воззʼєднання» неминуче. МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році.