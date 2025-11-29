Рятувальники ДСНС завершили ліквідацію наслідків російських ударів по Києву

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій завершили ліквідацію наслідків російських ударів по Києву.

Про це ДСНС повідомила у Facebook.

За остаточними даними, двоє людей загинули, 38 постраждали, серед них одна дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 50 людям.

До ліквідації наслідків обстрілу залучили 360 рятувальників і 74 одиниці техніки. Пошкодження зафіксували на понад 17 локаціях у семи районах міста.

Через обстріл у Києві без електроенергії залишилися 500 тисяч споживачів. 420 тисяч родин уже зі світлом, частина жителів Голосіївського району досі без електрики.

У ніч проти 29 листопада російські війська атакували дронами й ракетами Київ і Київську область. Для масованої атаки по Україні в ніч проти 29 листопада російські війська випустили 596 безпілотників і 36 ракет різних видів.