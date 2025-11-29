Росія випустила по Україні вночі 36 ракет і майже 600 дронів. Скільки збила ППО

Для масованої атаки по Україні в ніч проти 29 листопада російські війська випустили 596 безпілотників і 36 ракет різних видів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українським військовим вдалося знешкодити 558 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотників інших типів. А також:

одну з пʼяти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

12 з 23 крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К»;

усі чотири балістичні ракети «Іскандер-М»;

дві з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Ракети й 35 ударних дронів влучили у 22 місцях, ще в 17 — впали уламки.

Основним напрямком удару РФ цієї ночі були Київ і Київщина. Зокрема, столиця була під обстрілом понад 10 годин.

Ворожі удари забрали життя двох людей, ще понад 30 мешканців Києва та області постраждали, серед них дитина.

У Києві після атаки пів мільйона людей залишилися без світла, на Київщині — близько 100 тисяч.