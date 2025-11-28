Чеські волонтери переглядають плани про закупівлю ракет «Фламінго» для України через можливий звʼязок компанії-виробника з Міндічем

Чеська ініціатива Dárek pro Putina («Подарунок для Путіна») шукає альтернативу закупівлі ракет «Фламінго», на які збирали гроші волонтери, на тлі чуток про звʼязок компанії-виробника Fire Point з фігурантом корупційного скандалу Тимуром Міндічем.

Про це пише чеське медіа Idnes.

Засновник ініціативи Далібор Дєдек розповів, що зібрані за дві доби в жовтні 12,5 мільйона крон (майже $600 тисяч) досі не передали Fire Point. Наразі волонтери «шукають альтернативу» і досі «ведуть переговори».

За словами Далібора Дєдека, волонтери передумали передавати кошти, коли отримали інформацію про Fire Point від Головного управління розвідки Міноборони України.

«Ми діємо дуже обережно. Ми зібрали гроші дуже швидко, але зʼявилися серйозні сумніви, що вони підуть не на той продукт, на який збирали. Тому ми не піддалися на це і зараз шукаємо відповідну альтернативу», — додав засновник ініціативи.