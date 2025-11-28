Росіяни розстріляли українського полоненого на Покровському напрямку

У листопаді під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району росіяни оточили і взяли в полон військовослужбовця ЗСУ, після чого вбили його.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Один із російських військових зв’язав йому руки, а інший кілька разів ударив прикладом автомата по голові. Коли беззбройний українець перестав реагувати, його розстріляли.
Прокуратура Донеччини почала розслідування у справі про воєнний злочин, через який загинула людина.
Зараз правоохоронці збирають усі докази, з’ясовують, що саме сталося, і хто за це відповідає.
- 15 листопада росіяни, ймовірно, розстріляли в Затишші на Запоріжжі двох українських військових. Пізніше джерела «Суспільного» підтвердили інформацію. Як виявилося, росіяни розстріляли на Запорізькому напрямку не двох, а пʼятьох українських військових. Трагедія сталася 13 листопада.
- За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, станом на початок липня відомо про страту росіянами 268 українських військовополонених.