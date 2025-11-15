Окупанти, ймовірно, розстріляли двох українських військових на Запоріжжі

Росіяни, ймовірно, розстріляли в Затишші на Запоріжжі двох українських військових.
Про це в Телеграмі пише DeepState.
За даними каналу, через 20 хвилин після вбивства окупанти загинули від удару FPV-дрона.
Увага! Відео містить чутливий контент.
Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що вже направив офіційні листи до організації Міжнародного Червоного хреста та Організації Обʼєднаних Націй.
- Станом на жовтень 2024 року російські військові стратили на полі бою щонайменше 93 українських військовополонених.