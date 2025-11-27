Politico: США нададуть Україні гарантії безпеки лише після підписання мирної угоди

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив європейських союзників, що адміністрація президента Дональда Трампа наполягатиме на укладенні мирної угоди перед тим, як погодитися на будь-які довгострокові гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За їхніми словами, ця умова стала основою американських пропозицій, які Вашингтон передав Києву протягом останнього тижня. Під час розмови з європейськими чиновниками Рубіо наголосив, що Трамп готовий домовлятися про довготривалі гарантії безпеки України, аби Київ почувався захищеним.

За словами другого європейського дипломата, Рубіо підкреслив, що гарантії безпеки для України — це один із пріоритетів адміністрації та окремий пункт, що не пов’язаний з іншими, уже узгодженими питаннями. США хочуть швидкого врегулювання всього пакета домовленостей.

Під час перемовин у Женеві минулих вихідних Рубіо також згадував про безпекові гарантії для України, але не надав деталей і не повторив цю обіцянку під час телефонної розмови з британськими та французькими представниками. За словами співрозмовника Politico, Рубіо окреслив і низку інших тем для обговорення після укладення угоди, які європейці інтерпретували як питання територіальної цілісності України та заморожених російських активів.

У Держдепартаменті заперечили трактування слів Рубіо.

«Держсекретар Рубіо та вся адміністрація президента Трампа чітко заявляли, що гарантії безпеки мають бути частиною будь-якої мирної угоди — і публічно, і приватно», — сказав речник Держдепартаменту Томмі Пайготт.

У Білому домі також наполягають, що фінальний план миру включатиме гарантії безпеки для України.

Втім частина європейських дипломатів побоюється, що США можуть схилити переговори на користь Москви.

«У цих мирних планах — жодного слова про права людини, гуманітарне право, міжнародне право чи принципи. Це створення нової європейської «архітектури безпеки», повної дірок», — сказав четвертий європейський дипломат.

Мирний план для України

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. Одне з головних положень стосувалося територій і передбачало, що Крим, а також Луганську й Донецьку області визнають де-факто російськими. Президент США Трамп назвав дедлайн для того, щоб ухвалити план, — 27 листопада.

Після того як у медіа зʼявилась інформація про цей план, Україна, США та європейські партнери 23 листопада у швейцарській Женеві провели серію перемовин. Держсекретар США Марко Рубіо після всіх зустрічей заявив про «величезний прогрес». Попри слова Трампа про дедлайн, Рубіо допустив більш гнучкий графік, який дозволить провести більше переговорів.

Джерела Financial Times писали, що американський план скоротили з 28 пунктів до 19. Які саме положення прибрали — зараз невідомо. The Telegraph перед цим публікував альтернативний план від ЄС, який містив 24 пункти.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей. Він також підтвердив, що план скоротили та врахували позицію України.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації, казав, що США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ 600 тисячами, а пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні».

Найбільш спірні питання винесли «за дужки», зокрема питання територій та відносин між США, НАТО і Росією. Їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.