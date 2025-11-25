У Франції заарештували ще чотирьох підозрюваних у справі про пограбування Лувру

У французькому Парижі заарештували ще чотирьох людей у справі про пограбування музею Лувру в жовтні. Викрадені коштовності досі не знайшли.

Про це пише AFP, передає France 24.

Двоє чоловіків 38 і 39 років та дві жінки 31 і 40 років перебувають під вартою. Слідчі кажуть, що один із них міг брати участь у самому пограбуванні, решта допомагали.

Раніше затримали ще трьох інших підозрюваних — ДНК чоловіків знайшли на скутері, розбитому вікні, ліфті та речах у музеї.

Діяли вчотирьох. Двоє входили у Галерею Аполлона, двоє залишалися зовні, а потім всі втекли разом. Ще одну жінка підозрюють у співучасті, але вона не під наглядом суду.

Двоє затриманих — жителі міста Обервільє, раніше вони працювали кур’єрами та водіями для кримінальних авторитетів. Один має 11 судимостей, переважно за крадіжки. Усіх звинуватили в пограбуванні у складі організованої банди.

Пограбування Лувру

У неділю, 19 жовтня, Лувр екстрено зачинили після викрадення девʼяти коштовностей із Галереї Аполлона. Їхню вартість оцінюють у €88 мільйонів. Грабіжники проникли всередину через вікно, використавши кран з підйомною платформою і дискову пилку. Пограбування тривало всього 7 хвилин.

Із музею поцупили тіару з колекції коштовностей королеви Гортензії та королеви Марії-Амелі, намисто і сережки із сапфірового ювелірного набору.

Також грабіжники викрали смарагдове кольє та пару смарагдових сережок, які Наполеон подарував своїй другій дружині Марії-Луїзі Австрійській. Водночас один з найвідоміших алмазів у світі «Регент» вагою понад 140 каратів не вкрали.

Одну з викрадених коштовностей — корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III Бонапарта — знайшли пошкодженою біля музею.

22 жовтня Лувр відчинив свої двері для відвідувачів.