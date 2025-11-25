Єрмак заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Трампом «якнайшвидше», аби фіналізувати мирний план

Президент України Володимир Зеленський готовий поїхати до Вашингтону, щоб обговорити фінальну версію мирної угоди з американським колегою Дональдом Трампом.

Про це в коментарі виданню Axios сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Це може статися у Вашингтоні цього четверга, 27 листопада, коли у Штатах святкують День подяки. Саме цей день президент США називав як дедлайн для угоди про завершення війни.

За словами Єрмака, президент України хоче вести переговори про «найчутливіші» пункти плану, зокрема територіальні поступки, особисто з Трампом.

Голова Офісу президента підкреслив, що швидкий візит Зеленського «допоможе Трампу продовжити історичну місію завершення війни».

Оновлений мирний план США для України

Представник делегації України на переговорах у Женеві, заступник голови МЗС Сергій Кислиця, 24 листопада заявив Financial Times, що оновлений план миру, до якого дійшли під час консультацій, скоротили до 19 пунктів замість 28, про які йшлося cпочатку.

За його словами, майже все, що пропонувала Україна, врахували. США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ 600 тисячами, як це було в першій версії. Обмеження ЗСУ — вимога, яку постійно озвучує РФ.

Пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні».

Водночас найбільш спірні питання винесли «за дужки», зокрема питання територій та відносин між США, НАТО і Росією. Їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

Медіа писали, що цього тижня Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні, аби закріпити угоду. Але деякі люди з оточення українського президента порадили йому залишитися в Києві, щоб не ризикувати новим конфліктом із Трампом, який може перекреслити досягнутий прогрес.