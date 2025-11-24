В Україні не закривають програму «Національний кешбек». Що кажуть у Мінекономіки

Уряд не скасовує програму «Національний кешбек», про що раніше написали медіа і телеграм-канали.
Про це повідомляє Мінекономіки.
Про те, що програму закриють, сьогодні написали кілька медіа і телеграм-каналів. Вони посилались на ось цю постанову Кабміну. У ній йшлось, що грудневий кешбек виплатять у лютому і лише за умови, що на це будуть бюджетні гроші. В іншому разі кешбек перестануть нараховувати вже з 1 січня 2026 року, а гроші припинять перераховувати у травні.
У Мінекономіки пояснили: цей документ суто технічний і не означає, що програму скоротять чи згорнуть. Міністерство зараз готується виплачувати кешбек за вересень і жовтень.
Також документ оновив перелік товарів і послуг, на які можна витрачати кошти. З нього повністю вилучили мобільний зв’язок, кінотеатри та заклади харчування, але вперше витрачати кешбек можна в супермаркетах і бакалійних магазинах.
Також термін дії проєктів «Нацкешбек» і «Зимова підтримка» продовжили до 30 червня 2026 року (раніше було до 31 грудня 2025-го).
- Програму «Національний кешбек» запустили в жовтні 2024 року. Вона передбачає, що українцям, які купують вітчизняні товари, нараховують 10% кешбеку від покупок.
- Паралельно в Україні триває ще одна програма виплат — «Зимова підтримка». За нею можна отримати тисячу гривень на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони. Це вже друга така програма — вперше тисячу гривень виплачували взимку 2024 року.