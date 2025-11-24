В Україні не закривають програму «Національний кешбек». Що кажуть у Мінекономіки

Уряд не скасовує програму «Національний кешбек», про що раніше написали медіа і телеграм-канали.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Про те, що програму закриють, сьогодні написали кілька медіа і телеграм-каналів. Вони посилались на ось цю постанову Кабміну. У ній йшлось, що грудневий кешбек виплатять у лютому і лише за умови, що на це будуть бюджетні гроші. В іншому разі кешбек перестануть нараховувати вже з 1 січня 2026 року, а гроші припинять перераховувати у травні.

У Мінекономіки пояснили: цей документ суто технічний і не означає, що програму скоротять чи згорнуть. Міністерство зараз готується виплачувати кешбек за вересень і жовтень.

Також документ оновив перелік товарів і послуг, на які можна витрачати кошти. З нього повністю вилучили мобільний зв’язок, кінотеатри та заклади харчування, але вперше витрачати кешбек можна в супермаркетах і бакалійних магазинах.

Також термін дії проєктів «Нацкешбек» і «Зимова підтримка» продовжили до 30 червня 2026 року (раніше було до 31 грудня 2025-го).