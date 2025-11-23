У США розпустили Департамент урядової ефективності на 8 місяців раніше терміну

У США розпустили Департамент урядової ефективності (DOGE) на вісім місяців раніше терміну.

Про це пише Reuters.

«Такого [департаменту] не існує», — сказав журналістам директор Управління кадрового менеджменту Скотт Купор. Він додав, що більше немає мети скорочувати витрати.

Посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа публічно не заявляли, що DOGE більше не існує, навіть після публічної сварки Маска з Трампом у травні. Маск відтоді залишив Вашингтон.

Утім, Трамп та його команда з літа натякали на кінець існування цього підрозділу, хоча в указі Трампа йдеться, що DOGE має працювати до липня 2026 року.

Що таке DOGE

DOGE зʼявився в січні цього року, його основною метою було скоротити державні витрати США. Керував департаментом мільярдер Ілон Маск.