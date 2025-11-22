Нідерландські військові відкрили вогонь по невідомих дронах, які літали над авіабазою

Над авіабазою Фолькель у Нідерландах 21 листопада літали невідомі дрони — військові відкрили по них вогонь, але збити не змогли.

Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Військові спробували збити дрони із землі, але уламків не знайшли, тому припускають, що цілі залишилися неушкодженими. Про подію повідомили поліцію, яка зараз з’ясовує, хто запускав безпілотники та з якою метою.

У Міноборони кажуть, що через безпекові ризики не розкривають деталей — зокрема, як саме засікли дрони та які засоби проти них застосовували.

Фолькель вважають єдиною базою у Нідерландах, де зберігається американська ядерна зброя, хоча Міноборони країни цього офіційно не підтверджує. У 2023 році десятеро активістів змогли потрапити всередину і вийти на злітну смугу з протестом.

Літаки й дрони в повітряному просторі ЄС

У вересні в Європі почали фіксувати низку порушень повітряного простору дронами та літаками. Зокрема, російські безпілотники залітали до Польщі та Румунії, їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії.

У ніч проти 3 жовтня 15 невідомих дронів помітили над бельгійською військовою базою в Ельзенборні. База розташована за кілька кілометрів від німецького кордону — це тренувальний армійський табір, який включає охоронювану зону для стрілецьких навчань.