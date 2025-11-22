У Бразилії взяли під варту експрезидента Жаїра Болсонару — він був під домашнім арештом за спробу держперевороту

Поліція Бразилії взяли під варту колишнього президента країни Жаїра Болсонару ― до цього він 100 днів був під домашнім арештом.

Про це пише французьке медіа France 24.

Адвокат експрезидента не уточнив, чому його взяли під варту. Однак анонімне джерело повідомило медіа, що Болсонару порушив умови домашнього арешту.

70-річного Болсонару засудили у вересні до 27 років увʼязнення за організацію спроби держперевороту — після своєї поразки у 2022-му він намагався завадити чинному президенту Луїсу Інасіу Лулі да Сільві вступити на посаду.

Також експрезидента обвинуватили у спробі заручитися підтримкою США під час домашнього арешту, хоча він не мав права користуватися соцмережами. Крім того, його регулярно відвідували політичні союзники.

Болсонару заборонили балотуватися у президенти до 2030 року — бразильський виборчий суд визнав, що під час кампанії 2022 року він зловживав службовим становищем.

Адвокати просили суд дозволити експрезиденту відбувати покарання вдома через стан здоровʼя, але суд відхилив це прохання. Болсонару страждає від наслідків ножового поранення в живіт — на нього напали під час передвиборчої кампанії 2018 року.