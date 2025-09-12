Експрезидента Бразилії Болсонару засудили до 27 років за спробу держперевороту

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару засудили до 27 років і трьох місяців ув’язнення — його визнали винним у змові з метою вчинення перевороту, щоб залишитися при владі після поразки на виборах 2022 року.

Про це пише Reuters.

Вирок виніс колегіальний склад із п’яти суддів Верховного суду Бразилії. Таким чином, 70-річний Болсонару став першим колишнім президентом в історії країни, засудженим за напад на демократію.

Суддя Кармен Лусія зазначила, що існувало достатньо доказів того, що Болсонару, який нині перебуває під домашнім арештом, діяв «з метою підриву демократії та інституцій».

Четверо з п’яти суддів проголосували за засудження колишнього президента за п’ять злочинів: участь у збройній злочинній організації; спробу насильницького знищення демократії; організацію перевороту; а також пошкодження державного майна та об’єктів культурної спадщини.

Вирок не був одностайним: напередодні оголошення рішення суддя Луїс Фукс відокремився від колег, виправдавши колишнього президента за всіма звинуваченнями та поставивши під сумнів юрисдикцію суду.

Цей єдиний голос може відкрити шлях до оскарження рішення, що може відтермінувати остаточне завершення процесу — ближче до президентських виборів у жовтні 2026 року. Сам Болсонару неодноразово заявляв, що балотуватиметься, попри заборону обіймати посади.

Адвокати Болсонару у заяві назвали вирок «абсурдно надмірним» і пообіцяли подати відповідні апеляції.