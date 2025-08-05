Верховний суд Бразилії наказав узяти під домашній арешт експрезидента — його звинувачують у спробі держперевороту

Верховний суд Бразилії постановив узяти під домашній арешт колишнього президента країни Жаїра Болсонару. Його судять за звинуваченнями у підготовці державного перевороту, які він заперечує.

Про це повідомляє BBC.

Суддя Александре де Мораес, який розслідував справу Болсонару, заявив, що таке рішення ухвалили після порушення попередніх заборон. За його словами, експрезидент використовував соціальні мережі своїх союзників, зокрема синів, для того щоб поширювати повідомлення, які заохочували до нападів на Верховний суд та іноземного втручання в бразильську судову систему.

У неділю в різних бразильських містах відбулися мітинги на підтримку Болсонару. Один з його синів, Флавіо, який є сенатором, ненадовго ввімкнув гучний звʼязок з натовпом у Ріо-де-Жанейро.

Флавіо пізніше опублікував відео, де його батько надсилає повідомлення прихильникам — згодом відео видалили.

Юридична команда експрезидента заперечила порушення будь-яких заборонних наказів і заявила, що оскаржуватиме рішення суду про домашній арешт.

Державний департамент США заявив, що «засуджує» судове рішення та «притягне до відповідальності всіх, хто сприяє та підбурює до санкціонованих дій».

Раніше американський президент Дональд Трамп використав суд над Болсонару, який він називає «полюванням на відьом», як виправдання для того, щоб ввести 50% тарифів на деякі бразильські товари. І це попри те, що США мають профіцит у торговельному балансі з Бразилією. Трамп і Болсонару мали дружні стосунки, коли їхні президентські терміни збігалися, а у 2019 році вони зустрілися в Білому домі.

Вашингтон також увів санкції проти судді Мораеса, який веде справу Болсонару.