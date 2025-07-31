Трамп ввів нові мита на мідь, імпорт із Бразилії та Південної Кореї

Президент США Дональд Трамп 30 липня заявив про запровадження нових мит — на мідь, імпорт із Бразилії та Південної Кореї, а також про скасування безмитного режиму для дрібних міжнародних посилок.

Про це повідомляє Reuters.

Ці рішення набувають чинності напередодні дедлайну 1 серпня, коли США підвищують загальні мита в рамках торговельної стратегії Трампа.

Спочатку Трамп оголосив про запровадження 25-відсоткового мита на індійські товари через провал переговорів з Делі. Пізніше він заявив, що з 1 серпня почнуть діяти мита у 50% на мідні труби та кабелі. При цьому мита не охоплюють мідну сировину (руди, концентрати, катоди), як передбачалося раніше.

Ринок миттєво відреагував — ціни на мідь у США впали більш ніж на 17%. Аналітики вважають, що рішення шкодить американському виробництву і не допомагає вітчизняній гірничій галузі, натомість виграють Чилі й Перу — основні постачальники міді до США.

Трамп також запровадив мита у 50% на більшість товарів із Бразилії, але виключив із переліку авіацію, енергетику та апельсиновий сік. Уряд Бразилії назвав рішення менш жорстким, ніж очікувалося. Нові мита набудуть чинності 6 серпня.

США та Південна Корея досягли нової торговельної угоди. Замість мит у 25% на імпорт діятиме знижена ставка у 15%. Трамп повідомив, що Сеул зобов’язався інвестувати $350 мільярдів у проєкти в США, зокрема $100 мільярдів у закупівлю зрідженого газу та енергоносіїв. Частина коштів ($150 мільярдів) піде на створення спільного суднобудівного пакета Make America Shipbuilding Great Again. Ще $200 мільярдів спрямують на мікрочипи, атомну енергетику, батареї та біотехнології. Угода тимчасово знижує торговельну напругу з одним з ключових азійських союзників США.

Трамп також скасував дію de minimis — правила, що дозволяло імпортувати у США товари вартістю до $800 без мит. Починаючи з 29 серпня всі комерційні посилки, що надходять поза міжнародною поштовою системою, обкладатимуть митом. Для посилок діятимуть ставки від $80 до $200 залежно від країни відправника. Це продовження попередньої політики Трампа щодо обмеження пільг для імпорту з Китаю та Гонконгу.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн.

Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

24 липня Трамп заявив, що з 1 серпня встановить базову ставку імпортного мита на рівні не нижче за 15%.

А 27 липня Трамп повідомив, що США та ЄС домовились про торговельну угоду. Вона передбачає запровадження загального мита у 15% на імпорт з країн блоку.

Також мита Трампа вдарили по американських виробниках шоколаду. Це знизило конкурентоспроможність компаній зі США, як порівняти з канадськими та мексиканськими конкурентами.

Автор: Артемій Медведок