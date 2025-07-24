Трамп каже, що базові ставки імпортних мит становитимуть від 15% до 50%

Президент США Дональд Трамп заявив, що встановить базову ставку імпортного мита на рівні не нижче за 15% з 1 серпня.

Про це пише Bloomberg.

«У нас буде проста, пряма тарифна ставка — від 15% до 50%. У кількох випадках — 50%, бо ми не надто добре ладнаємо із цими країнами», — сказав Трамп 23 липня на саміті зі штучного інтелекту у Вашингтоні.

Трамп дав зрозуміти, що не планує встановлювати тарифи нижче за 15% у межах підготовки так званих взаємних тарифних ставок до дедлайну 1 серпня — що свідчить про підвищення мінімального порогу для нових мит.

Його заява стала черговим етапом у кампанії щодо запровадження тарифів майже для всіх торгових партнерів США — і черговим сигналом, що Трамп налаштований ще агресивніше обкладати митами імпорт із країн, які не мають чинних угод з Вашингтоном.

Раніше цього місяця Трамп заявив, що понад 150 країн отримають листа з тарифною ставкою «ймовірно 10 або 15%».

Міністр торгівлі Говард Латнік 20 липня повідомив CBS News, що невеликі країни, включно з «латиноамериканськими, карибськими та багатьма африканськими», матимуть базовий тариф 10%.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

23 травня Трамп запропонував ввести 50-відсоткові мита на товари з ЄС з 1 червня цього року. За його словами, переговори з блоком зайшли в глухий кут, бо ЄС виявився складною стороною в цьому процесі. Трамп пропонує не стягувати мита, якщо товар виготовляли або збирали в США. 26 травня він відклав введення цих мит до 9 липня.

У липні Трамп почав оголошувати про нові мита. Зокрема, Японія та Південна Корея отримали тариф у 25%, Лаос та Мʼянма —40%, Малайзія та Казахстан — 25%, а Південно-Африканська Республіка — 30%.