Сили оборони знову атакували Рязанський НПЗ, там пожежа

Українські сили оборони в ніч проти 20 листопада знову атакували Рязанський НПЗ, там спалахнула пожежа. Ступінь збитків ще уточнюють.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Рязанський НПЗ може переробляти до 17,1 мільйона тонн нафти на рік і входить до переліку найбільших НПЗ Росії. Він виробляє бензин, дизель, реактивне пальне ТС-1, скраплені гази. Завод виготовляє в середньому 840 тисяч тонн авіаційного гасу на рік і постачає продукцію Повітряно-космічним силам армії РФ.

Також Сили оборони вдарили по місцю базування російських військових на тимчасово окупованій території Донеччини, втрати уточнюються.