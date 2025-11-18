Reuters: Один з найбільших нафтових заводів у РФ призупинив роботу після атаки дронів

Один з найбільших нафтопереробних заводів «Роснафти» у Рязанській області РФ призупинив переробку нафти після атаки дронів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Очікується, що через атаку завод не працюватиме до кінця місяця. До 1 грудня завантаження нафтопродуктів не планується, повідомили анонімні джерела.

Пожежа змусила Рязанський НПЗ зупинити роботу головної установки перегонки сирої нафти. Її потужність на рік становить понад 8 мільйонів тонн — 48% від загальної потужності заводу, пише Reuters.

Ще один блок перегонки сирої нафти зупинили через попередню атаку безпілотників 24 жовтня — це призвело до виведення з експлуатації 26% потужностей нафтопереробного заводу.

Ремонт цього блоку ще не завершили, а решта блоків станції простоюють, повідомили джерела.

Дані біржі свідчать, що Рязанський нафтопереробний завод призупинив продаж нафтопродуктів на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі з 15 листопада.