Сили оборони атакували Рязанський НПЗ і низку обʼєктів росіян на окупованих територіях

Українські військові в ніч проти 15 листопада вдарили по нафтопереробному заводу в Рязані. Це четвертий за величиною НПЗ Росії.
Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
На території НПЗ лунали вибухи та зайнялася пожежа. Підприємство виготовляє щороку в середньому 840 тисяч тонн авіаційного гасу, який використовують повітряно-космічні сили РФ.
Завод опинився під атакою українських дронів вже впʼяте — востаннє це було 23 жовтня. Після цього він зупинив установку первинної перегонки сирої нафти.
Крім того, під атакою цієї ночі опинилася низка обʼєктів росіян на окупованих територіях України, а саме:
- радіолокаційна станція «Небо-У» в Криму;
- військовий ешелон у районі Токмака на Запоріжжі;
- скупчення особового складу армії РФ біля Вовчанська на Харківщині.