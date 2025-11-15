Сили оборони атакували Рязанський НПЗ і низку обʼєктів росіян на окупованих територіях

Українські військові в ніч проти 15 листопада вдарили по нафтопереробному заводу в Рязані. Це четвертий за величиною НПЗ Росії.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

На території НПЗ лунали вибухи та зайнялася пожежа. Підприємство виготовляє щороку в середньому 840 тисяч тонн авіаційного гасу, який використовують повітряно-космічні сили РФ.

Завод опинився під атакою українських дронів вже впʼяте — востаннє це було 23 жовтня. Після цього він зупинив установку первинної перегонки сирої нафти.