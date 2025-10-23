Сили оборони атакували Рязанський НПЗ і склад боєприпасів росіян під Бєлгородом

Сили оборони України в ніч проти 23 жовтня завдали удару по нафтопереробному заводу в Рязанській області та складу боєприпасів.
Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Так, цієї ночі на Рязанському НПЗ лунали вибухи, а потім спалахнула пожежа.
Цей нафтопереробний завод є одним з найбільших у центральній частині РФ. Його потужності передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним російської армії.
Також під ударом українських дронів у ніч проти 23 жовтня опинився склад боєприпасів окупантів біля населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. Ворожу ціль знищено, боєприпаси здетонували.
- Напередодні, 22 жовтня, Сили оборони України атакували в Росії завод з виробництва боєприпасів і ще один НПЗ.