Сили оборони атакували Рязанський НПЗ і склад боєприпасів росіян під Бєлгородом

Сили оборони України в ніч проти 23 жовтня завдали удару по нафтопереробному заводу в Рязанській області та складу боєприпасів.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Так, цієї ночі на Рязанському НПЗ лунали вибухи, а потім спалахнула пожежа.

Цей нафтопереробний завод є одним з найбільших у центральній частині РФ. Його потужності передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним російської армії.

Також під ударом українських дронів у ніч проти 23 жовтня опинився склад боєприпасів окупантів біля населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. Ворожу ціль знищено, боєприпаси здетонували.