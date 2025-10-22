Новини

Сили оборони України атакували в Росії завод з виробництва боєприпасів та НПЗ

Ірина Перепечко
Сили оборони України у ніч проти 22 жовтня атакували в Росії завод з виробництва боєприпасів та нафтопереробний завод.

Про це повідомив Генштаб.

Під ударом був Саранський механічний завод у Республіці Мордовія — там лунали вибухи. Завод виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання.

Також Сили оборони атакували Махачкалінський нафтопереробний завод у Республіці Дагестан. Там влучили в одну з установок переробки на території підприємства.

Цей завод зберігає та забезпечує пальне в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправляє військові судна російських військових. Щорічний об’єм переробки сягає 1 мільйона тонн.