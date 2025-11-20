В Україну повернули 1 000 тіл загиблих

Росія 20 листопада повернула в Україну 1 000 тіл загиблих.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Росіяни запевняють, що тіла належать українським військовослужбовцям. Однак під час попередніх обмінів неодноразово серед тіл знаходили вбитих військових РФ.
Фахівці МВС найближчим часом проведуть експертизу для ідентифікації тіл.
- Після другого раунду перемовин між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня сторони домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих солдатів.
- Президент Зеленський того ж місяця казав, що Росія ідентифікувала тільки 15—20% тіл загиблих, які зараз у неї. Були випадки, коли росіяни віддавали тіла російських військових замість українських.