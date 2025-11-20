Новини

В Україну повернули 1 000 тіл загиблих

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Росія 20 листопада повернула в Україну 1 000 тіл загиблих.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Росіяни запевняють, що тіла належать українським військовослужбовцям. Однак під час попередніх обмінів неодноразово серед тіл знаходили вбитих військових РФ.

Фахівці МВС найближчим часом проведуть експертизу для ідентифікації тіл.