Новини

Диверсанти використовували телеграм для організації підриву залізниці в Польщі

Автор:
Анастасія Зайкова
Дата:

Для організації диверсії на залізниці між Варшавою і Любліном у Польщі зловмисники використовували телеграм.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Також він розповів, що інформація в розслідуваннях Польщі та України збігається — усі факти вказують на російський слід у диверсії.

Під час розмови премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска із Зеленським політики домовилися про створення групи, яка запобігатиме диверсіям з боку РФ.

Підрив залізниці в Польщі — що відомо

  • Про підрив залізниці стало відомо 16 листопада. На момент інциденту в поїзді перебували двоє пасажирів і кілька членів екіпажу, ніхто не постраждав. Цим маршрутом курсують поїзди у напрямку Любліна, Хелму й далі в Україну.
  • Пізніше прем’єр країни Дональд Туск підтвердив, що підрив залізниці на маршруті Варшава — Люблін є диверсією. 17 листопада він заявив, що у диверсії підозрюють двох українців, повʼязаних з російськими спецслужбістами. Обоє підозрюваних втекли до Білорусі.
  • 19 листопада затримали ще кількох підозрюваних у Польщі, їм загрожує довічне увʼязнення, пише польське медіа RMF24.