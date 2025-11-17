У Польщі заявили про пошкодження колій на ділянці залізниці, якою курсують поїзди в Україну

У неділю, 16 листопада, стало відомо про пошкодження колій на ділянці залізниці Демблін — Варшава у Польщі. Цим маршрутом курсують поїзди у напрямку Любліна, Хелму й далі в Україну.

Про це повідомляє RMF FM.

На момент інциденту в поїзді перебували двоє пасажирів і кілька членів екіпажу, ніхто не постраждав. Наразі обставини події з’ясує залізнична комісія.

Пізніше прем’єр країни Дональд Туск заявив, що не виключає диверсії.

«У справі про пошкодження ділянки колії на маршруті Демблін — Варшава я перебуваю в постійному контакті з міністром внутрішніх справ. Не виключено, що ми маємо справу з актом диверсії. Ніхто не постраждав. Відповідні служби проводять розслідування», — написав він у X.

У МВС додали, що розглядають усі можливі версії, включно з діями третіх осіб. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик зазначив, що в Польщі вже тривалий час фіксують різні види саботажу.

«Це може бути одним із таких випадків. Ми цього в жодний спосіб не виключаємо», — сказав він.

Водночас він закликав уникати поспішних звинувачень на адресу Росії.

«Росія не настільки всемогутня, щоб кожен підпал чи подібна ситуація були її провокацією. Але й виключати цього не можна, і недооцінювати — теж», — додав посадовець.