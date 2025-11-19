Польща закриває консульство РФ у Гданську через диверсію на залізниці

У відповідь на диверсію на залізниці між Варшавою і Любліном Польща закриє останнє російське генконсульство, розташоване в Гданську.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише The Guardian.

Він назвав підрив залізниці, що стався минулими вихідними, «актом державного тероризму» з боку Росії, додавши, що наміром диверсантів було «спричинити людські жертви».

На тлі цього Польща відкличе згоду на відкриття останнього російського консульства у країні. Попередні два, у Познані та Кракові, закрили у відповідь на минулі інциденти саботажу, за якими, як заявляли у Польщі, стояла Росія.

Сікорський заявив, що сьогодні поговорить із генсеком НАТО, а завтра поінформує Раду ЄС із закордонних справ про останню інформацію щодо інциденту.

Він також закликатиме інші країни ЄС обмежити пересування двох тисяч російських дипломатів, акредитованих у блоці, оскільки, за його словами, «до 40% з них виконують завдання, несумісні з їхнім дипломатичним статусом». Сікорський натякає, що вони можуть бути залучені до розвідувальної діяльності.