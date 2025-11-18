Підрив залізниці в Польщі. Варшава не виключає слід спецслужб РФ

Представник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський заявив, що за підривом залізничних колій на маршруті Варшава — Люблін 16 листопада стоять «спецслужби зі сходу».

Про це пише RMF24.

Добжинський зазначив, що інцидент на залізничних коліях у Польщі має ознаки терористичного акту.

«Усе вказує на те, що цей теракт ініціювали східні спецслужби», — заявив він.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш теж заявив, що хоча винуватців підриву колій досі шукають, «усе вказує на те, що за інцидентом стоїть Росія». За його словами, «це частина війни», яку росіяни ведуть проти Заходу.

«Лише коли винних спіймають, ми матимемо абсолютну впевненість, але аналізуючи всі події, що відбуваються в Польщі та Європі, всі сліди ведуть на схід, до Росії», — наголосив Косиняк-Камиш.

Тим часом польська прокуратура розпочала розслідувати інцидент як «акт саботажу терористичного характеру, скоєний на замовлення іноземної розвідки». Вночі 18 листопада рух потягів на двох пошкоджених відрізках колії відновили.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран