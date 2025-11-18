Новини

Держдеп США схвалив продаж Україні послуг з модернізації систем ППО Patriot на $105 мільйонів

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Державний департамент США схвалив продаж Україні засобів для обслуговування ЗРК Patriot та запчастини на $105 млн.

Відповідний документ опублікували на сайті Держдепу.

Пакет включає:

  • модернізацію пускових установок M901 до конфігурації M903;
  • секретні та несекретні передбачені списки навантаження та затверджені списки запасів для наземного допоміжного обладнання;
  • інші необхідні послуги, допоміжне обладнання, запасні частини, підтримку, навчання та аксесуари;
  • інші супутні елементи логістики та підтримки програми.

У середині жовтня Зеленський заявляв, що Україна готує контракт з американськими оборонними компаніями на постачання 25 систем протиповітряної оборони Patriot.