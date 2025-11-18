ЗСУ атакували комплексами ATACMS військові обʼєкти в Росії

Збройні сили України вдарили тактичними ракетними комплексами ATACMS по військових обʼєктах на території Росії.

Інформацію підтвердили в Генштабі.

У Генштабі не уточнили, які обʼєкти атакували, але пообіцяли, що удари далекобійною зброєю по РФ продовжаться.

Російські телеграм-канали раніше писали, що Україна вперше з початку повномасштабної війни атакувала балістикою Воронеж.