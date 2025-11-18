ЗСУ атакували комплексами ATACMS військові обʼєкти в Росії

Збройні сили України вдарили тактичними ракетними комплексами ATACMS по військових обʼєктах на території Росії.
Інформацію підтвердили в Генштабі.
У Генштабі не уточнили, які обʼєкти атакували, але пообіцяли, що удари далекобійною зброєю по РФ продовжаться.
Російські телеграм-канали раніше писали, що Україна вперше з початку повномасштабної війни атакувала балістикою Воронеж.
- У серпні The Wall Street Journal писав, що Пентагон кілька місяців блокував далекобійні удари України по території Росії. Джерела видання стверджували, що США наклали вето на далекобійні удари, оскільки Білий дім намагався схилити Кремль до початку мирних переговорів.
- Президент Володимир Зеленський, реагуючи на цю заяву, казав, що останнім часом Україна для ударів по Росії використовує зброю вітчизняного виробництва і не узгоджує свої атаки зі США.