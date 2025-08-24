Зеленський: Україна зараз не узгоджує свої удари по Росії зі США

Останнім часом Україна для ударів по Росії використовує зброю вітчизняного виробництва і не узгоджує свої атаки зі Сполученими Штатами Америки.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільній з премʼєром Канади Марком Карні пресконференції в Києві.

«На сьогодні ми використовуємо нашу далекобійну зброю вітчизняного виробництва. І ми останнім часом не проговорюємо зі США такі моменти», — зазначив він.

Президент додав, що від США лунали «різні сигнали» щодо українських ударів по РФ у відповідь на їхні атаки по нашій енергетиці.

«Сьогодні ми про це навіть не згадуємо, для мене це [інформація про блокування ударів] новина», — зазначив він.

Видання The Wall Street Journal 23 серпня написало про раніше не оголошену процедуру Міністерства оборони США, яка залишає за міністром оборони Пітом Гегсетом остаточне рішення, чи може Україна використовувати систему ATACMS для удару по Росії.

За даними журналістів, щонайменше з весни Пентагон не дозволяє подібні атаки. Вето наклали, оскільки Білий дім намагався схилити Кремль до початку мирних переговорів. Два чиновники заявили, що принаймні один раз Україна намагалася використати ATACMS проти цілі на території Росії, але отримала відмову.

Цей механізм, як пише WSJ, розробив заступник міністра оборони США з політичних питань Елбрідж Колбі. Ще раніше він посилив контроль над додатковими боєприпасами для України. Червневий меморандум, написаний ним, класифікує американські арсенали на «червону», «жовту» та «зелену» категорії. Червона й жовта включають зброю, яку оцінюють як дефіцитну. Тепер вона потребує чіткого схвалення Гегсета, перш ніж її відправлять кудись іще. Наприклад, ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot належать до «червоної» категорії.